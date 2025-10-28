Британская актриса Прунелла Скейлс умерла в возрасте 93 лет, сообщила BBC семья госпожи Скейлс.

Актриса скончалась 27 октября «мирно у себя дома в Лондоне», сообщили ее сыновья. Они добавили, что за день до смерти Прунелла Скейлс смотрела комедийный сериал BBC «Башни Фолти», где она сыграла жену управляющего отелем Сибил Фолти. Актриса также известна по роли королевы Великобритании Елизаветы II в фильме Алана Беннета «Вопрос атрибуции», которая принесла госпоже Скейлс номинацию на премию BAFTA.

«Хотя деменция вынудила ее прекратить замечательную актерскую карьеру, длившуюся почти 70 лет, она продолжала жить дома»,— сообщили сыновья актрисы. BBC отмечает, что ей поставили диагноз «сосудистая деменция» в 2013 году.

У Прунеллы Скейлс остались двое сыновей и одна падчерица, семеро внуков и четверо правнуков. Ее муж, британский актер Тимоти Уэст, умер в ноябре прошлого года в возрасте 90 лет.

Прунелла Скейлс родилась 22 июня 1932 года в британском городе Абингер. Она начала кинокарьеру в 1951 году в качестве помощницы режиссера в бристольском театре «Олд Вик». На протяжении своей жизни она играла преимущественно комедийные роли.