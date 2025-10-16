Экспорт лесопродукции из Удмуртии в Таджикистан вырос в 2,3 раза за год

5,9 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в Таджикистан с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

13 октября специалисты управления проконтролировали экспорт 0,1 тыс. куб. м лесопродукции. Собственнику продукции выдали два фитосанитарных сертификата.

Напомним, 87,4 тыс. частей мебели экспортировали из Удмуртии в Турцию с начала года. 7 октября в Можге специалисты управления проконтролировали отправление 11,7 тыс. частей мебели для сиденья из клееной березовой фанеры.

Анастасия Лопатина