Тюкавина и Комличенко внесли в расширенный список сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Нападающие Константин Тюкавин и Николай Комличенко, представляющие соответственно московские «Динамо» и «Локомотив», были включены в расширенный состав сборной России по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Ранее ею был опубликован список из 39 футболистов, в который форварды не попали.

12 ноября в Санкт-Петербурге российская национальная команда примет сборную Перу, 15 ноября она в Сочи сыграет со сборной Чили.

Внесение игроков в список объяснил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, «это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах». Помимо этого Карпин отметил, что нельзя исключать ситуации, при которой кто-то из уже включенных в перечень игроков получит повреждение, ведь до матчей сборной будет сыграно еще два тура чемпионата России: «решили заранее подстраховаться».

23-летний Тюкавин забил два мяча в восьми матчах текущего сезона. На счету 30-летнего Комличенко шесть голов в восемнадцати встречах.

Арнольд Кабанов