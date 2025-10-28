Трамп заявил в Японии, что больше никто не нападет на американский флот
Трамп: США выиграют любую войну против любого противника
США стремятся избежать участия в вооруженных конфликтах, но если придется воевать, страна с легкостью выиграет любую войну. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США George Washington. Корабль базируется на военной базе Йокосука в Японии, где президент США находится с официальным визитом.
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Конечно, лучше вообще не воевать. Но если нам придется, мы победим»,— сказал он (трансляцию выступления ведет AP на канале в YouTube).
Господин Трамп отдельно отметил боеспособность ВМС США. По его мнению, «ни один противник даже не подумает угрожать американскому флоту».
«Ни у кого нет того, чем располагаем мы... Но если они (потенциальные враги.— "Ъ") решатся, американские моряки готовы раздавить их и стереть с лица земли»,— сказал Дональд Трамп.
Утром во вторник он провел встречу с новым премьер-министром Японии Такаити Санаэ. Стороны подписали несколько документов, в том числе, соглашение о «золотом веке» двусторонних отношений.