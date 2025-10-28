Трамп заявил в Японии, что больше никто не нападет на американский флот

США стремятся избежать участия в вооруженных конфликтах, но если придется воевать, страна с легкостью выиграет любую войну. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на атомном авианосце ВМС США George Washington. Корабль базируется на военной базе Йокосука в Японии, где президент США находится с официальным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Конечно, лучше вообще не воевать. Но если нам придется, мы победим»,— сказал он (трансляцию выступления ведет AP на канале в YouTube).

Господин Трамп отдельно отметил боеспособность ВМС США. По его мнению, «ни один противник даже не подумает угрожать американскому флоту».

«Ни у кого нет того, чем располагаем мы... Но если они (потенциальные враги.— "Ъ") решатся, американские моряки готовы раздавить их и стереть с лица земли»,— сказал Дональд Трамп.

Утром во вторник он провел встречу с новым премьер-министром Японии Такаити Санаэ. Стороны подписали несколько документов, в том числе, соглашение о «золотом веке» двусторонних отношений.