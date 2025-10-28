Лавров надеется на приверженность Трампа договоренностям встречи на Аляске
Лавров: надеемся на приверженность Трампа договоренностям встречи на Аляске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, которые были выработаны на российско-американском саммите на Аляске. По его словам, пока европейцы убеждают администрацию США отказаться от идеи урегулирования путем переговоров.
Сергей Лавров
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
«На Украине именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку»,— заметил Сергей Лавров на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
В интервью «Ъ» Сергей Лавров объяснял, что на встрече на Аляске в августе президент РФ Владимир Путин ответил на предложения по Украине, озвученные ему прежде спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить». Дональд Трамп после переговоров обещал посоветоваться с союзниками, а российская сторона ждет его ответа.