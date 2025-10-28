Лавров надеется на приверженность Трампа договоренностям встречи на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам, которые были выработаны на российско-американском саммите на Аляске. По его словам, пока европейцы убеждают администрацию США отказаться от идеи урегулирования путем переговоров.

«На Украине именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку»,— заметил Сергей Лавров на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В интервью «Ъ» Сергей Лавров объяснял, что на встрече на Аляске в августе президент РФ Владимир Путин ответил на предложения по Украине, озвученные ему прежде спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить». Дональд Трамп после переговоров обещал посоветоваться с союзниками, а российская сторона ждет его ответа.

