Мосгорсуд утвердил приговор экс-замглавы Минцифры Паршину по делу о взятке

Мосгорсуд оставил без изменений приговор бывшему замглавы Минцифры Сергею Паршину. В апреле Хамовнический районный суд приговорил его к 9 годам строгого режима за получение взятки. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

При этом инстанция изменила приговор экс-гендиректору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову. Ему исключили запрет занимать должности распорядительного характера. Приговор в части 8,5 года лишения свободы Моносову оставили без изменений.

Согласно фабуле дела, Паршин получил 31,5 млн руб. от Моносова за преимущественное рассмотрение конкурсных заявок компаний, предложенных предпринимателем. По их итогам в ноябре и декабре 2022 года победили пять фирм, каждая из которых получила гранты от 70 млн до 100 млн руб. При получении первого транша в 3,75 млн руб. позже Моносов заявил, что перепутал папки, отправляясь на встречу с чиновником. По его словам, деньги предназначались для покупки супруге браслета Cartier.

Помимо лишения свободы, фигурантам назначили штрафы по 315 млн руб. Для его обеспечения у Сергея Паршина арестовали автомобиль и деньги на сумму свыше 87 млн руб. У Александра Моносова арестовали активы на более чем 516 млн руб.

Никита Черненко