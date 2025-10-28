В Свердловской области усилят защиту объектов торговли, энергетики и самолетов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил усилить антитеррористическую защиту объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), воздушного транспорта, а также объектов торговли с массовым скоплением людей, передает департамент информационной политики региона.

Такое решение приняли на заседании региональной антитеррористической комиссии 28 октября — глава области отметил важность повышения безопасности в связи с актуальностью угроз терроризма и подчеркнул необходимость разработки конкретных мер для защиты объектов. Денис Паслер поручил провести проверки защиты объектов ТЭК до конца ноября.

Напомним, 15 октября власти Свердловской области во второй раз объявляли режим реагирования на возможную атаку БПЛА, через несколько часов он был отменен. На время действия была ограничена работа мобильного интернета.

Ирина Пичурина