Каменщик обжаловал решение суда о передаче «Домодедово» государству

Бывший бенефициар «Домодедово» Дмитрий Каменщик кассационно обжаловал постановление апелляционного суда об отмене решения о передаче аэропорта государству. Жалоба подана вчера, пока не принята к рассмотрению, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Дмитрий Каменщик

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к бенефициарам и 30 компаниям группы и передал 100% доли ООО «ДМЕ Холдинг» в распоряжение государства. В иске было сказано, что бенефициары Дмитрий Каменщик и экс-глава наблюдательного совета Валерий Коган являются резидентами других стран, а значит, незаконно распоряжаются активами предприятия, выводя полученную прибыль за пределы страны.

Господа Каменщик и Коган обжаловали вышеуказанное постановление в Десятом арбитражном апелляционном суде, однако суд оставил решение о передаче аэропорта «Домодедово» в Росимущество в силе.

27 октября суд в Подмосковье взыскал с бывших бенефициаров более 3 млрд руб., поддержав иск Генпрокуратуры. Как сообщила пресс-служба ведомства, господа Каменщик и Коган не уплатили налоги, а также страховые взносы и штрафы.