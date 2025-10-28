Зависимость от гаджетов прибавила в возрасте

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему старшее поколение проводит все больше времени перед экранами.

Пока весь мир озабочен тем, как мобильные устройства влияют на детей, специалисты заметили, что одержимыми становятся взрослые. В Национальный центр по борьбе с игровыми расстройствами Великобритании с момента его открытия в 2019 году поступали сотни подростков. Но самой старшей пациентке было 72 года, заметил журнал The Economist. И проблема в том, что за школьниками присматривают. Им ограничивают экранное время дома и в школе, выстраивают режим. Люди поколения бумеров же, подошедшие к пенсионному возрасту и при этом уже привыкшие к интернету, никем не контролируются. Цифровые привычки молодежи становятся проблемой старости, говорят в Гарвардской медицинской школе.

Малоподвижный образ жизни и изоляция подталкивает людей к тому, чтобы часами напролет смотреть в экран. Десять лет назад только пятая часть американцев старше 65 лет владела смартфоном. Теперь показатели меняются. IT-гиганты вроде Apple создают гаджеты с медицинскими функциями: часы, выполняющие ЭКГ, наушники, заменяющие слуховой аппарат… Все для того, чтобы охватить растущую аудиторию.

Следующее поколение пенсионеров, нынешние 50-летние, уже играют в приставки и скорее выберут гонки онлайн, чем классическую рыбалку или игру в гольф. А в сочетании с привычным телевизором экраны прочих устройств становятся еще более вредоносными, чем в случае с детьми. Плюс тревожные новости из сомнительных источников в интернете могут плохо сказаться на психике одиноких людей. С другой стороны, именно смартфоны помогают пожилым людям вести активную социальную жизнь и даже, судя по результатам исследований, замедлять снижение когнитивных функций.

Старение пользователей устройств неизбежно, а значит, и возникновение ниши неотвратимо. Нас ждут обучающие курсы, специальные гаджеты, AI-контролеры для сеньоров и так далее — вы можете продолжить список.

Яна Лубнина