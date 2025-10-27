Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о дорогах и манере вождения местных жителей.

Сегодня начну серию впечатлений о городе Иваново. Весной, летом и осенью довелось мне побывать там неоднократно, так как я готовил и проводил арт-резиденцию своих студентов из ГИТИСа, которая вошла в состав мультидисциплинарного фестиваля «Первая фабрика авангарда». Иваново — признанный центр конструктивизма, который надо исследовать ногами, конечно.

Хотя… Дорога до Иванова не кажется обременительной, а ездил я туда всегда на каршеринге. Платная трасса доводит до Владимира, потом не очень комфортный северный объезд областного центра, шикарный путь до Суздаля, который следовало сделать в прошлом году, к 1000-летию города. Но, вспоминая незабвенного премьер-министра новой России Черномырдина, «хотели как лучше, а получилось как всегда». Зато теперь эти 37 км — ответственно говорю — лучше, чем в любой Европе. Потом неплохая межобластная трасса, собственно, до Иванова: еще 80 км — и вы в городе сумасшедших автомобилистов. Это не фигура речи. Езда за рулем здесь — серьезное испытание.

Понятно, что навигатор и вообще интернет не работают тут, от слова «совсем» — ивановские десантники сумели изрядно насолить врагам. Но главное: сам город столь непонятно выстроен, что водить по его улицам — поверьте уж мне, с моим 40-летним опытом — просто очень трудно. Как объясняют краеведы, это происходит оттого, что город Иваново-Вознесенск возник путем слияния двух промышленных сел в 1871 году. У каждого из сел была своя планировка, свои центры притяжения.

А манера вождения ивановцев заслуживает особого внимания. Сами таксисты здесь говорят: «Так отмороженно, как у нас, нигде не ездят». И даже гордятся этим. Тут легко пересекают двойные сплошные при обгоне, никогда не пропускают пешеходов на зебре, частенько, если очень надо, проезжают на красный. И все же хватит брюзжать — я же ездил с рабочими целями, которые я выполнил. Студенческая арт-резиденция с названием «ГИТИС и Политех в Иванове» прошла крайне успешно. Но об этом, пожалуй, расскажу в другой программе.

Дмитрий Буткевич