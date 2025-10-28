«Соперники российской сборной становятся все серьезнее»

Стали известны футболисты, которые заявлены на ближайшие игры за сборную страны. Тренерский штаб определился с теми, кто сможет участвовать во встречах со сборными Перу и Чили в ноябре. Пока в составе 39 человек. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Несмотря на затянувшуюся дисквалификацию российской сборной на международной арене, ее соперники в непрекращающейся череде товарищеских матчей становятся все серьезнее. Да, Чили и Перу на чемпионат мира-2026 не попали. Но это ничего не значит, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Это сильные сборные, их вообще в Латинской Америке девять топ-команд, которые всегда бьются за выход на чемпионат мира. Поэтому я думаю, что это хорошая проверка для наших спортсменов».

Главный тренер сборной Валерий Карпин заверил болельщиков, что «для галочки» в расширенный список никого не включали. Сейчас среди 39 фамилий значатся четыре легионера. К вратарю ПСЖ Матвею Сафонову и полузащитнику американской «Атланты» Алексею Миранчуку, которые приезжали на матчи с Ираном и Боливией, должны присоединиться Александр Головин из «Монако» и Арсен Захарян из испанского клуба «Реал Сосьедад».

Но все ли футболисты, выступающие за рубежом, попадут в окончательный список? В этом сомневается футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Ключевые слова "те, кто играет за границей". Но это относится только к Головину. Захарян на десять минут выходит на поле, Сафонов вообще не играет. В случае последнего понятно, что в ПСЖ просят хоть какую-то практику иметь. Что касается Захаряна, то мое предположение — это желание в конечном итоге его куда-то снова продать внутри России, потому что в "Сосьедаде" у него получается не складывается».

У Валерия Карпина на ситуацию свой взгляд. В этот раз он хочет вызвать тех, кто знаком с требованиями тренерского штаба, так как времени для подготовки будет немного. Наибольшее представительство в расширенном списке — у ЦСКА и «Локомотива», по семь человек. Пятеро игроков представляют «Зенит», четверо — московское «Динамо» и трое — «Спартак». Появление в списке сразу четырех динамовцев, трое из которых пришли в команду в этом году, неизбежно приводит к теме совмещения постов тренера в сборной и клубе, особенно после очередной неудачи последнего в РПЛ и жестких высказываний болельщиков в адрес Валерия Карпина. Дмитрий Булыкин, который играл за «Динамо» несколько сезонов, считает, что даже в нынешних реалиях совмещение постов неприемлемо: «Клуб сам выбрал этот путь и теперь должен довериться тренеру, который даст результат или нет. Это уже второй вопрос. Я давно говорил, что совмещение не идет на пользу ни одной команде, ни другой. Но все почему-то думают, что можно идти против мировой практики».

Но пока всех, кроме болельщиков «Динамо», разумеется, ситуация устраивает. Сборная побеждает и с большой долей вероятности в ближайших матчах тоже не оступится, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк: «У меня даже сомнений в этом нет. Эти соперники приедут неосновным составом. Им здесь все оплачивают: выход на поле, проживание, прилет. Как правило, эти встречи не заканчиваются поражением команды, которая все оплачивает».

12 ноября российская футбольная сборная сыграет с командой Перу в Санкт-Петербурге, а 15-го — сойдется в Сочи с чилийцами. Это будут последние встречи главной команды страны в этом году. А в следующем — нам обещают даже противостояния с участниками чемпионата мира непосредственно в США. Об этом говорил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Но так уж вышло, что планы чиновников сейчас далеко не всегда воплощаются в жизнь, поэтому забегать вперед лучше не будем.

Владимир Осипов