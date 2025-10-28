Структуру «Роснефти» оштрафовали за неисполнение предписания Гострудинспекции

Мировой судья судебного участка №7 Октябрьского судебного района Самары оштрафовал башкирский филиал ООО «РН-Пожарная безопасность» на 100 тыс. руб. за неисполнение предписания Гострудинспекции об изменении условий труда работников.

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии, в 2023 году 41-летний пожарный, заступив на дежурство на территории пожарной части в Калтасинском районе, скончался из-за хронической ишемической болезни сердца.

Расследовавшая несчастный случай комиссия не признала инцидент связанным с производством, однако трудовая инспекция доказала в Верховном суде Башкирии, что сотрудник был допущен к работе с противопоказаниями, позволяющими работать только при положительном заключении эндокринолога и кардиолога.

По словам руководителя Гострудинспекции Башкирии Татьяны Астрелиной, к несчастному случаю привела сменная работа за пределами нормального времени: четвертый класс опасности условий труда, распространяющийся на пожарных, ограничивает продолжительность смены восемью часами, тогда как работодатель установил второй класс опасности, разрешающий суточные дежурства.

Экспертиза обнаружила, что проведенная в 2018 году специальная оценка условий труда прошла в нарушение требований федерального законодательства, что привело к массовым нарушениям прав работников, вынужденных перерабатывать. «РН-Пожарная безопасность» получила предписание о проведении повторной внеплановой спецоценки условий труда, однако компания требование не выполнила, как и не изменила класс опасности работы пожарных.

ООО «РН-Пожарная безопасность» входит в ПАО НК «Роснефть». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Самаре в марте 2008 года, занимается обеспечением пожарной безопасности объектов нефтяной корпорации.

Майя Иванова