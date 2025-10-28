В Челябинске приставы начали арестовывать компании и заведения «Махонинских»

Федеральная служба судебных приставов по иску Генеральной прокуратуры начала арестовывать объекты в Челябинске, связанные с организацией «Махонинские». Ограничения ввели в ООО «Юрьевский торговый комплекс», магазина «Ткани № 8», ООО «Армада», ПКФ «Надежда», ООО «Оргмедкорпорация» и ООО «Стройбизнессити». Также арестованы управляющее SPA-комплексом «Атлантида» ООО «Аквалэнд», ООО «Антис» и «Медхимпро». Меры также затронули счета Андрея Махонина. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в силовых структурах.

Аресты выполняют приставы из Москвы. Исполнительные листы выдавались с 20 по 23 октября Советским районным судом Челябинска по иску Генпрокуратуры о национализации бизнеса, организованного группой «Махонинские» на сумму 2,5 млрд рублей. В деле участвуют 16 человек, включая братьев Александра и Андрея Махониных, их родственников и знакомых, а также семь коммерческих организаций. Еще пять физических лиц и семь компаний выступают в качестве заинтересованных сторон.

Как сообщалось ранее, в Челябинске прошли обыски в доме одного из братьев Махониных. Сотрудники УФСБ изъяли большое количество оружия и денег. Проверка проводится в рамках расследования возможных нарушений противоэкстремистского законодательства.

Следственные действия связаны с деятельностью организации «Махонинские», созданной в 1990-х Александром и Андреем Махониными. Генпрокуратура считает, что участники группы придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России).

Обыски также провели в компаниях, подконтрольных братьям Махониным. В частности, следственные действия прошли в клубе «Галактика развлечений», которым управляло ООО «Реси».