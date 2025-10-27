В криминале 1990-х ищут бизнес

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели обыски в доме семьи Махониных в поселке Смолино. Также следственные действия ведутся в компаниях и заведениях, которые, по данным Генпрокуратуры, контролирует организация «Махонинские», созданная в 1990-х братьями Андреем и Александром Махониными. Надзорное ведомство подало иск в Советский районный суд Челябинска, в котором требует признать группу экстремистской из-за приверженности идеологии АУЕ (признана экстремистской и запрещена в России) и изъять в пользу государства активы на 2,5 млрд руб.



Сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели обыски в доме семьи Махониных в поселке Смолино. По предварительным данным, обнаружено большое количество оружия (его законность будет проверена) и денег. Как сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в силовом ведомстве, следственные действия связаны с «проверкой исполнения противоэкстремистского законодательства» по информации о работе в Челябинске организации «Махонинские», которая была создана в 1990-х Александром и Андреем Махониными. Генпрокуратура считает, что участники группы придерживаются взглядов экстремистского и запрещенного в России движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

Также обыски прошли в компаниях и организациях, находящихся, по данным прокуратуры и УФСБ, под контролем братьев Махониных. Так, следственные действия велись в клубе «Галактика развлечений», как сообщает 74.ru., Андрей и Александр Махонины являются совладельцами ООО «Реси», управлявшего заведением.

ООО «Реси», по данным «СПАРК-Интерфакс», было создано в 2022 году. Большая часть компании — 36% — принадлежит Игорю Рассказову. Долей в 18% владеет Сергей Ефименко, 13% контролирует Александр Ладейщиков. У Андрея и Александра Махониных – по 10% долей, у Никиты Махонина – 5%, у Анны Махониной — 4%. Еще 3% принадлежат Марине Гирь. Организация была признана банкротом в 2020 году, в 2022-м

началось конкурсное производство. В 2023 году сообщалось, что конкурсный управляющий намерен продать клуб за 265 млн руб. на торгах. Но конкурсные процедуры так и не состоялись. В сентябре 2025 года размер требований кредиторов к ООО «Реси» составил 39 млн руб. Андрей Махонин также был признан банкротом в 2020 году из-за долгов банкам.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура подала иск о признании организации «Махонинские» экстремистской из-за связи с движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, признано экстремистским в России и запрещено). По данным Генпрокуратуры, организация финансируется за счет вымогательств, грабежей и передела экономических сфер влияния. Основатели группы, братья Андрей и Александр Махонины, используют свое криминальное прошлое.

В иске (имеется в распоряжении «Ъ») говорится, что объединение «Махонинские» функционирует с 1990-х годов. Андрей Махонин был осужден за хулиганство в 1983 году, за незаконную торговлю в 1985 году и за самоуправство в 1999 году. Александр Махонин в 1990 году был осужден за покушение на убийство. Максим Попов, телохранитель братьев, в августе 1993 года был осужден за разбойное нападение. В группе работают и родственники братьев Махониных. Среди них Михаил Игнатов, сын бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области. Игнатов является сожителем Ольги Махониной, дочери Александра Махонина, и «держателем части активов данного объединения».

Организации принадлежат компании стоимостью 2,5 млрд руб., более сотни объектов недвижимости и транспортные средства. Прокуратура требует изъять это имущество в пользу государства.

«Нахождение в собственности экстремистского объединения высоколиквидных активов, оформленных на братьев Махониных, их родственников, свойственников, доверенных лиц и подконтрольные им фирмы, ведет к обогащению его членов и развитию их финансовой базы»,— отмечается в иске.

Всего ответчиками названы 16 физических лиц, входящих в объединение «Махонинские», в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. Еще пять человек и семь компаний указаны в качестве заинтересованных лиц.

По данным Генпрокуратуры, объединение «Махонинские» владеет большинством точек розничной торговли в Челябинске, ООО «Проминвест», ОАО «Звездный», ООО «Армада», ООО ПКФ «Надежда», ООО «Регент», ООО «Стройбизнессити», ООО «Юрьевский торговый комплекс», ООО «Антис», ООО «Магазин №8 Ткани», ООО «Оргмедкорпорация», ООО «Аквалэнд», ООО «Медпро», ООО «Медхимпро». Также группе, по оценке ведомства, принадлежат 109 объектов недвижимости и 12 транс­портных средств.

Василий Агафонов