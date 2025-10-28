Задержали грабителей, похитивших 57 млн рублей у семьи в Подмосковье

Правоохранители задержали троих участников ограбления в деревне Жабкино, во время которого украли более 57 млн руб. Против них возбудили уголовное дело о разбое, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигурантов отправили под арест.

По предварительной информации, в ограблении участвовали четверо злоумышленников. Они заперли женщину и троих детей в ванной, а хозяина дома связали. Угрожая пистолетом, преступники требовали отдать ключи от сейфа. Затем преступники похитили деньги, а также сервер с записями камер наблюдения.

Задержанными оказались ранее судимые жители Балашихи, Одинцова и Москвы. У одного из них в ходе обысков нашли более 3 млн руб., порядка $10 тыс., а также пистолет. Правоохранители ищут последнего грабителя.

Никита Черненко