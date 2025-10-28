Лукашенко: политика Запада ведет к самоизоляции

Незаконные санкции Запада и «разделительные линии» в его политике ведут к самоизоляции, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Лукашенко, западные политики уверены, что силой могут заставить всех следовать своим интересам, а тех, «кто не прогнется»,— изолируют. «Их политика незаконных санкций и новых разделительных линий — будь то идеологические барьеры, закрытые границы и небо — это прямая дорога к самоизоляции от мира»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению президента Белоруссии, к отсутствию прогресса в деэскалации в мире привело игнорирование принципа неделимости безопасности. Он убежден, что международные отношения сейчас «приходится характеризовать не в категориях доверия и сотрудничества, а оперируя данными о километрах новых заграждений и мегатоннах смертоносных вооружений».

Александр Лукашенко заверил, что Белоруссия открыта к диалогу для снижения напряженности в отношениях с Западом. Также он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в эскалации и территориях соседних европейских стран. «Пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен»,— добавил он.

В сентябре господин Лукашенко встретился с представителем президента США Джоном Коулом в Минске. США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа», а также хотят возобновить работу посольства в Минске. Господин Коул допустил, что Европа тоже снимет санкции с Белоруссии.