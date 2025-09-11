Представитель президента США допустил, что Европа снимет санкции с Белоруссии

Представитель президента США Джон Коул выразил уверенность в том, что Европа снимет санкции с Белоруссии в случае, если это сделают США. Об этом он сказал после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и новостей о частичном снятии американских санкций с Минска, передает агентство Reuters.

Джон Коул также выразил надежду на то, что белорусские власти в ближайшее время освободят остальных заключенных. По его мнению, процесс нормализации отношений и решения вопроса о судьбе заключенных может занять несколько месяцев.

Сегодня заместитель помощника президента США Джон Коул был принят Александром Лукашенко в Минске. По итогам переговоров Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж. Параллельно с этим президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Литву прибыли 52 гражданина, освобожденных после заключения в Белоруссии.

Анастасия Домбицкая