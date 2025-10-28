Украинские БПЛА в 2025 году атаковали ПФО втрое чаще, чем за 2022–2024 годы

Приволжский федеральный округ в 2025 году подвергался атакам украинских беспилотников втрое чаще, чем за все время с начала спецоперации. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в ПФО, сообщает «РИА Новости» 28 октября.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основными целями террористических посягательств в Приволжье, по словам Сергея Шойгу, становятся стратегические предприятия ОПК, объекты энергетики, химической промышленности и транспортные узлы

«Применительно к округу имеется ряд ключевых факторов риска. Во-первых, это промышленный и оборонный потенциал региона, являющегося одним из основных логистических центров нашей страны»,— сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Он добавил, что вывод из строя объектов транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа может нарушить логистические цепочки, в том числе критически важные для спецоперации.

Сергей Шойгу заявил также, что угрозы террористического характера в округе стали комплексными и больше не ограничиваются применением взрывчатых веществ. Речь идет о кибератаках и попытках внедриться на важные государственные и промышленные объекты. Кроме того, противник активно пытается склонить население к противоправным действиям под влиянием корыстных или идеологических мотивов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области самая массированная атака БПЛА была в ночь на 7 октября 2025 года. По данным Минобороны РФ, тогда сбили 36 украинских беспилотников.