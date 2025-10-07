Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия в Дзержинске 7 октября

На территории одного из предприятий в Дзержинске упали обломки сбитых украинских беспилотников 7 октября. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано.

После уничтожения силами ПВО 30 беспилотников, по предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение нескольких зданий, хозпостроек и автомобилей. Ответственные службы оценивают и ликвидируют последствия. Эту работу координирует мэр Дзержинска Михаил Клинков.

По данным Минобороны РФ, в период с семи до восьми утра над Нижегородской областью сбили еще шесть беспилотников. То есть, всего за сегодня их сбили в регионе 36 — это самая массовая атака на область. Утром 6 октября над Дзержинском были сбиты 20 украинских БПЛА.

Галина Шамберина