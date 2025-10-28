В Омске открылась хоккейная площадка имени Максима Сушинского

В рамках совместного мероприятия омского хоккейного клуба «Авангард» и букмекерской компании FONBET, накануне 75-летнего юбилея омского хоккея в городе открыли хоккейную коробку на улице Путилова. Обустройством площадки занималась в том числе благотворительная программа ДоброFON. Она была названа в честь Максима Сушинского. Покрытие коробки украшено изображением спортсмена.

В составе «Авангарда» Сушинский отыграл в общей сложности девять сезонов (с перерывом с 1997 по 2005 год). В 2004 году он стал чемпионом России, поделил с партнером по звену Александром Прокопьевым лидерство в списке бомбардиров play-off. В 2005 году он выиграл с омским клубом Кубок Европейских чемпионов. Трижды в период выступлений за «Авангард» Сушинский становился самым результативным игроком Суперлиги.

Торжественная церемония открытия состоялась 27 октября. Министр спорта Омской области Алексей Ленберг напомнил, что «хоккей в регионе – это не просто спорт, это жизнь, это хобби и страсть» и выразил уверенность в том, что «проект возрождения массового хоккея, хоккея во дворах будет пользоваться большим спросом». Высказался и генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков: «Глядя на эту площадку, жалеешь, что в нашем детстве такого не было. Хочу поблагодарить тех, кто непосредственно занимался стройкой этой и других коробок. Отдельная благодарность — благотворительной программе ДоброFON. Спасибо нашему мастеру, Максиму Сушинскому, за то, что разрешил назвать площадку своим именем».

51-летний Максим Сушинский и сам присутствовал на мероприятии. Чемпион мира 2008 года в составе сборной России, заявил, что ему было «как всегда» «очень приятно находиться в Омске». «Спасибо руководству, спасибо городу за то, что дали этой площадке мое имя. Дай Бог, чтобы отсюда вышло как много больше мастеров. Это большое подспорье для популяризации спорта и развития не только хоккея в Омске. Здесь можно играть и в футбол, и в баскетбол. Не бойтесь ничего. Даже поражений. Поздравляю с открытием! Пусть здесь вырастет побольше людей, мастеров спорта», — отметил Сушинский. После открытия коробки он провел автограф-сессию.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в одиночном катании, заместитель генерального директора FONBET Алексей Ягудин поздравил жителей области с 75-летием местного хоккея. «Открытие хоккейной площадки — это вклад в наше с вами будущее, это популяризация спорта», — подчеркнул он.

