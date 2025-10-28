ЦБ призвал законодательно отрегулировать сферу криптообменников

Задача правительства и Центробанка — законодательное регулирование обменных пунктов по переводу криптовалюты для контроля операций по отмыву денег и финансированию терроризма. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Господин Чистюхин подчеркнул, что законодательство должно «прямо описывать» и «обелять» криптообмен для отслеживания нежелательных манипуляций среди пользователей. «Вот тогда вполне возможно мы увидим, что расчеты, международные расчеты в криптовалютах в легальном пространстве по установленным критериям развиваются очень активно»,— заявил первый зампред ЦБ на заседании комитета Совфеда по бюджету и финрынкам (цитата по ТАСС). Он добавил, что все операции с криптовалютой в данный момент находятся в серой зоне.

22 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ совместно с Банком России договорились подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, о регулировании криптообменов и работы криптобирж.