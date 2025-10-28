«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие мероприятия пройдут в рамках форума «Цифровые решения».

Масштабное IT-мероприятие в России пройдет с 12 по 15 ноября. Форум «Цифровые решения» объединит ведущие компании отрасли и представителей власти. Главной темой станет цифровая трансформация страны. Конечно же, отдельное внимание будет уделено роли искусственного интеллекта в ключевых отраслях промышленности. Например, в химпроме с помощью ИИ прогнозируют свойства материала еще на этапе проектирования. Благодаря цифровому моделированию подбирается оптимальный состав, структура и технологии производства. Развитие новых химических материалов для промышленности — одно из направлений национального проекта «Новые материалы и химия», цель которого — в том числе создание современных отечественных композитов.

В целом же деловая программа форума охватывает три блока: бизнес, общество и органы власти, и на каждый из них отводится отдельный день. Как цифровые технологии влияют на экономику, госуправление и жизнь россиян, а также ход реализации нацпроекта «Экономика данных»? Всего в рамках деловой программы пройдет более 90 сессий, в которых примут участие свыше 600 спикеров. Также пройдет награждение победителей национальной премии «Цифровые решения», а это IT-проекты, которые внесли весомый вклад в цифровизацию страны. Лучшие решения представят и на выставке. Проекты разбиты на несколько категорий: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское "железо"», «Кадры и обучение». Форум пройдет в Национальном центре «Россия». Подробности — на сайте «форумцифровыерешения.рф».