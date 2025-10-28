Bild: Меркель публично осудила Мерца за высказывания о мигрантах

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывания действующего канцлера Фридриха Мерца о мигрантах и «послала ему четкий сигнал». Об этом пишет Bild в статье о выступлении бывшего политика в Бонне. Там госпожа Меркель в понедельник зачитывала для публики отрывки из своей автобиографии «Свобода».

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель

Фото: Fabian Bimmer / Reuters Бывший канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель не обсуждала текущие политические вопросы, но косвенно раскритиковала стиль и тон Фридриха Мерца, пишет Bild. Она напомнила 2015 год, когда в Германию прибыл почти миллион беженцев, и повторила собственные слова: «Мы можем это сделать». В конце августа того года политик произнесла эту фразу в связи с миграционным кризисом, слова стали неофициальным девизом новой немецкой «культуры гостеприимства».

Обращаясь к слушателям в Бонне, госпожа Меркель призвала не использовать в публичной дискуссии «негуманные выражения», вроде «притока беженцев», но помнить о личности каждого человека. В миграционной политике следует действовать «честно и быть умеренным по тону», заключила она.

В середине октября Фридрих Мерц заявил, что власти Германии исправляют допущенные ранее ошибки миграционной политики, но «в облике городов эта проблема все еще присутствует». Заявление вызвало критику со стороны большинства политических сил, включая правящую коалицию, и общественности.