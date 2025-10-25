В Германии прошел митинг из-за высказываний канцлера Мерца о мигрантах

В немецком городе Билефельд в земле Северный Рейн—Вестфалия состоялась акция протеста против политики канцлера Фридриха Мерца. Как пишет Bild, на митинг собрались около 4 тыс. человек.

Акция прошла вечером в пятницу под девизом «Мы - облик города».

На прошлой неделе канцлер заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и уже добились значительного прогресса. Однако он отметил, что «в облике городов эта проблема все еще присутствует». Заявление вызвало критику как со стороны оппозиции, так и со стороны общественности и даже членов правящей коалиции. Слова господина Мерца некоторые сочли расистскими и дискриминационными.