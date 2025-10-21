Совфед одобрил перевод главного тамбовского прокурора в Астрахань

В ходе совместного заседания комитетов Совета федерации РФ (СФ; Совфед) было одобрено назначение прокурора Тамбовской области Александра Гулягина на аналогичную должность в Астраханскую область. Об этом сообщили в Совфеде. По данным Rusprofile, в мае с поста астраханского прокурора ушел Сергей Фрост, занимавший его с 2020 года.

Кроме того, члены СФ поддержали назначение главой тамбовской прокуратуры заместителя прокурора Крыма Андрея Кулагина.

Решение о назначении и снятии с должности прокуроров субъектов РФ принимает президент России после консультаций с Советом федерации.

Андрей Кулагин родился в Саратове в 1982 году. В 2004-м окончил Саратовскую государственную академию права (сейчас — Саратовская государственная юридическая академия) по специальности «Юриспруденция», в 2009 году — Саратовский государственный социально-экономический университет (впоследствии вошел в состав Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина) по специальности «Налоги и налогообложение». Начинал карьеру с работы в прокуратуре города Балаково Саратовской области и в управлении СКР при региональном надзорном ведомстве в 2004 году. В 2013–2016 годах занимал пост зампрокурора Западного административного округа Москвы, в 2016–2021 годах — прокурора Московского метрополитена. В октябре 2021-го был назначен зампрокурора Крыма. Александр Гулягин с февраля 2014 года руководил прокуратурой Калужской области. В 2019-м возглавил воронежское ведомство, в 2020-м — поменялся местами с главой тамбовского ведомства Николаем Савруном.

Алина Морозова