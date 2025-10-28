В Госдуме попросили Минтранс проработать восстановление судоходства на Оке

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина направила Минтрансу письмо с просьбой разработать план по восстановлению судоходства на реке Оке. По словам депутата, в последние годы судоходство на реке стало почти невозможным из-за снижения уровня воды.

Госпожа Школкина рассказала, что при обсуждении стратегии развития Тульской области неоднократно поднимался вопрос использования внутренних водных путей Оки. Она напомнила, что с 2012 года прекращены пассажирские перевозки по судоходной линии реки из Калуги до Калужской и Тульской областей, хотя эти направления остаются востребованными.

«Направила письмо в Минтранс России с просьбой разработать конкретный план мероприятий, направленных на восстановление судоходства реки Оки, в частности на участке Калуга—Коломна, что в итоге позволит не только улучшить экологическое состояние водного объекта, но и выстроить новые логистические маршруты»,— сообщила Надежда Школкина (цитата по ТАСС).

В 2019 году был объявлен конкурс на завершение реконструкции Белоомутского гидроузла на Оке, работы по которому заморозили из-за банкротства подрядчика. Ремонтные работы начались в 2015 году. На этом участке перевозится порядка 3 млн тонн грузов и 3 тыс. пассажиров.