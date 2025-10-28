Лавров и Додик обсудили усиление связей России и Республики Сербской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик на встрече в Минске обсудили усиление партнерских связей между странами. Господин Долик планировал поговорить с российским министром о ситуации на Балканах, председательстве России в СБ ООН, культурном и экономическом сотрудничестве.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в боснийском урегулировании в контексте внутриполитического кризиса в Боснии и Герцеговине. Выражена принципиальная поддержка Общего рамочного соглашения о мире в БиГ 1995 года как безальтернативной основы мира и безопасности в стране и Западно-Балканском регионе. Подтвержден курс на укрепление партнерских связей между Россией и Республикой Сербской»,— сообщил МИД России по итогам их встречи на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале октября призвал его не оставлять Республику Сербскую «на откуп» европейским странам. Российский лидер назвал ситуацию в регионе сложной.

Лусине Баласян