Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службу

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о круглогодичном призыве. Документ предполагает, что в течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, а в войска отправляться по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Документ также ограничивает срок действия цифровой повестки 30 днями. Действующая редакция статьи 7.1. закона о воинской обязанности запрещает гражданину выезжать из РФ со дня размещения электронной повестки в общедоступном цифровом реестре. Эту поправку депутаты внесли ко второму чтению законопроекта. В редакции документа, принятой в первом чтении 24 сентября, не было речи об электронных повестках, а лишь об изменениях в проведении призывных кампаний.

Также ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой призывная комиссия может принять решение об освобождении призывника от службы в армии или предоставлении отсрочки без его личной явки в военкомат.

Проект поправок на рассмотрение в Госдуму внесли глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов (оба — ЕР) в июле 2025 года. В сентябре депутаты также внесли корреспондирующие поправки, согласно которым штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет в течение всего года, а не только в период призыва. Документ еще не прошел первое чтение.

Полина Мотызлевская