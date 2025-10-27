Комитет ГД одобрил круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, согласно которому штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет в течение всего года, а не только в период призыва.

Поправки инициированы группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и вносились как корреспондирующие в связи с внесенным ранее проектом о круглогодичном призыве. Документ предлагает изменить ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Сейчас призывника могут оштрафовать только в период проведения призыва. Поправки исключают из статьи это положение.

Законопроект о круглогодичном призыве был внесен на рассмотрение Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым в июле. Предполагается, что в течение года новобранцы будут проходить медкомиссии и психологический отбор, но в войска отправляться по традиционной схеме: в апреле—июле и октябре—декабре. Кроме того, проект ограничивает 30 днями срок действия цифровой повестки. Документ прошел второе чтение 21 октября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия на каждый день».

Полина Мотызлевская