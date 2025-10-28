Трамп и Санаэ подписали соглашение о «золотом веке» отношений США и Японии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Такаити Санаэ на встрече в Токио подписали соглашение о «новом золотом веке» в отношениях двух стран. Также был подписан меморандум о стратегических инвестициях, сообщили в Белом доме.

«Соглашение поможет укрепить экономическую безопасность, будет способствовать экономическому росту и, следовательно, общему процветанию», — сказано в пресс-релизе.

Для Дональда Трампа нынешний визит в Японию стал первым с начала его второго президентского срока.