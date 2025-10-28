Лукашенко: Белоруссия извинится, если виновата в инциденте с метеозондами в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если будут приведены доказательства вины республики в инциденте с метеозондами с контрабандой на территории Литвы, Минск принесет извинения.

«Если виноват — надо всегда извиняться. Если мы будем убеждены, что мы виноваты — нас убедят в этом, пробуют сейчас убедить, мы публично готовы это обсуждать — мы извинимся, это точно. Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там»,— заявил Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Литва утверждает, что контрабандисты из Белоруссии используют воздушные шары с гелием для переправки сигарет. По этой причине за последние недели аэропорт Вильнюса несколько раз приостанавливал работу. На прошлой неделе литовские власти четыре раза закрыли КПП на границе с Белоруссией.

Лусине Баласян