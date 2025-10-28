Экс-главу УФНС по Белгородской области Попову арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал до 6 декабря бывшего начальника управления ФНС по Белгородской области Наталию Попову. Ей вменяют получение особо крупной взятки, сообщает ТАСС.

Согласно документам суда, защита настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Госпожа Попова заявила о готовности сотрудничать со следствием и не может скрыться за рубежом, так как у нее нет загранпаспорта.

Суть обвинений не раскрывается. Как пишет ТАСС, по делу также арестована соучастница экс-начальницы УФНС. В деле также есть пока неустановленные фигуранты.

О возможном задержании Наталии Поповой и ее экс-заместителя Сергея Кочергина сообщалось 9 октября. Фигурантка занимала пост начальника управления ФНС с 2020 года. В июле 2025 года она ушла с должности.

