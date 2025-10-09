Следователи могли задержать экс-главу белгородской УФНС и ее заместителя

Сотрудники Следственного комитета России якобы задержали бывшую главу управления ФНС по Белгородской области Наталию Попову и ее экс-заместителя Сергея Кочергина. Господина Кочергина после опроса отпустили. Об этом сообщило белгородское СМИ «Фонарь».

Уточняется, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В региональном управлении Следственного комитета «Ъ-Черноземье» не стали комментировать возможное задержание экс-налоговиков.

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, дело может расследоваться центральным аппаратом СКР.

Наталия Попова ушла с поста главы белгородского УФНС в середине июля. Она занимала его с 2020 года. Теперь управлением руководит Сергей Чечин. Сергей Кочергин был замглавы УФНС более 20 лет. Об отставке обоих налоговиков официально не сообщалось.

Алина Морозова