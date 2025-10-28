СПБ Биржа начала торги фьючерсом с привязкой к стоимости Ethereum

СПБ Биржа объявила о начале торгов на срочном рынке фьючерсом с привязкой к индексу на акции биржевого инвестиционного фонда iShares Ethereum Trust ETF из США. Об этом сообщили в пресс-службе отечественной биржи.

Новый фьючерс дает инвесторам возможность реализовывать стратегии, основанные на прогнозе роста или снижения стоимости базового актива, отметили в СПБ Бирже. Кроме того, фьючерс можно использовать для комбинированных стратегий — например, межбиржевого арбитража, а также применять вместе с другими биржевыми инструментами, включая процентные.

Накануне Мосбиржа запустила расчет и публикацию индекса с привязкой к Ethereum. Индикатор рассчитывается раз в день в 12:30 мск на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT, сформированных на четырех криптовалютных площадках: Binance, Bybit, OKX и Bitget. Глава Мосбиржи Виктор Жидков сообщал, что до конца года торговая площадка планирует запустить десять криптовалютных индексов.