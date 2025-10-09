Мосбиржа с конца октября запустит торги на индекс Etherеum

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 27 октября запустит расчет индекса Эфириума (MOEXETH). Индикатор отражает динамику цены на криптовалюты Ethereum (ETH) и будет рассчитываться один раз в день в 12:30 мск, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Для расчета индекса используются спотовые цены торговой пары ETH/USDT, сформированные на четырех криптовалютных площадках: Binance, Bybit, OKX и Bitget. Значение индекса получается средневзвешенным на основе объемов торгов на этих биржах с учетом постоянного пересмотра весовых коэффициентов.

Глава Мосбиржи Виктор Жидков в интервью РБК рассказал, что площадка до конца года планирует запустить всего десять криптовалютных индексов на наиболее ликвидные цифровые активы. Помимо эфира, уже рассчитывается индекс биткоина, данные для которого также берут с Binance, Bybit, OKX и Bitget. В индексе биткоина веса распределяются следующим образом: Binance — 50%, Bybit — 20%, OKX и Bitget — по 15%. Как только позволит регулирование, торговая площадка запустит фьючерсы и опционы на эти индексы.