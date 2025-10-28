Продажи водки в российских магазинах за девять месяцев снизились на 4,5%

По итогам девяти месяцев в розницу в России было продано 54,46 млн декалитров (дал) водки. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Коньяка было продано на 9,7% меньше, 9,29 млн дал. В общей сложности за январь-сентябрь реализовано 88,16 млн дал спиртных напитков крепостью выше 9 градусов. Это на 2,1% меньше в годовом выражении, приводит «Интерфакс» данные службы.

Продажи в винодельческом секторе также снизились. Виноградных вин продали на 3,1% меньше, 42,37 млн дал, игристых (шампанских) вин — на 6,2%, до 14,77 млн дал, ликерных вин — на 11,1%, до 877,8 тыс. дал.

В общей сложности алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) за девять месяцев было продано 150,72 млн дал, что на 12% меньше, чем годом ранее. Также сократились продажи пива.

