Умар Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поднялся на первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Ранее он занимал вторую строчку.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На положение 29-летнего россиянина в классификации повлияла его недавняя победа над американцем Марио Баутистой. В рейтинге он обошел другого представителя США Шона О'Мэлли.

Чемпионом UFC в легчайшем весе является грузин Мераб Двалишвили. Нурмагомедов теперь стал главным претендентом на титульный поединок. Топ-5 рейтинга выглядит так:

1. Умар Нурмагомедов (Россия)

2. Шон О’Мэлли (США)

3. Петр Ян (Россия)

4. Кори Сэндхэген (США)

5. Сун Ядун (Китай)

Арнольд Кабанов