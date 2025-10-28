Умар Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поднялся на первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Ранее он занимал вторую строчку.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На положение 29-летнего россиянина в классификации повлияла его недавняя победа над американцем Марио Баутистой. В рейтинге он обошел другого представителя США Шона О'Мэлли.
Чемпионом UFC в легчайшем весе является грузин Мераб Двалишвили. Нурмагомедов теперь стал главным претендентом на титульный поединок. Топ-5 рейтинга выглядит так:
1. Умар Нурмагомедов (Россия)
2. Шон О’Мэлли (США)
3. Петр Ян (Россия)
4. Кори Сэндхэген (США)
5. Сун Ядун (Китай)