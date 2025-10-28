Набиуллина назвала главную угрозу экономике после резкого снижения ставки

Резкий рост спроса после несвоевременного снижения ключевой ставки стал бы главной угрозой для российской экономики. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Банка России Эльвира Набиуллина

«Что может навредить экономике больше всего, - это если ... совокупный спрос рванет вперед снова», — сказала госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС). Она пояснила, что в таком случае производители не смогут быстро нарастить выпуск, что приведет к новому росту цен. При таком сценарии Центробанку придется снова повысить ключевую ставку, добавила она.

Глава регулятора отметила, что сегодня благодаря ранее принятым решениям «рост спроса замедлился, а производственный потенциал расширяется» и экономика «идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса».