Набиуллина сообщила об «управляемом выходе» экономики России из перегрева
Российская экономика в настоящее время «идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса». Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется», — сказала глава регулятора (цитата по «Интерфакс»).
Она отметила, что «замедление роста реального ВВП произошло бы ... при любой ключевой ставке», и вопрос лишь в том, происходит ли это «при раскручивании инфляционной спирали» или экономика постепенно возвращается «на траекторию устойчивого роста». Снижение инфляции позволит российским компаниям «контролировать свои издержки», процентным ставкам — вернуться «к более умеренным уровням», а гражданам — сохранить сбережения.
Госпожа Набиуллина также сообщила, что «цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год».
