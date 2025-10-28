Участники запрещенной «Медведи SS» получили до 28 лет тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил девять участников украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) к лишению свободы на сроки от 17 до 28 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Лишь трое из девяти участников группировки выслушали приговор в зале суда. Остальных подсудимых осудили заочно, суд не разглашает информацию об их местонахождении. Прокурор в ходе прений сторон запрашивал для всех фигурантов дела от 17 до 24 лет лишения свободы. После оглашения приговора адвокат осужденных заявил журналистам, что будет обжаловать решение суда.

По версии следствия, диверсионно-штурмовую группировку основал один из ее участников в 2017 году на территории Донецкой народной республики (ДНР). Некоторые другие участники присоединились к ней позже — в 2018-2019 годах. Присоединившимся к группе мужчинам выдавали оружие, после чего они участвовали в военных действиях против формирований ДНР. В мае 2022 года в ходе СВО участников группировки взяли в плен, после чего следователи ДНР возбудили против них уголовные дела.

Подробнее о процессе — в материале «Ъ» «”Медведей” посадили на скамью подсудимых».