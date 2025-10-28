Число ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в Москве на 26,6%

В Москве число ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 26,6% за девять месяцев 2025 года, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Количество погибших и пострадавших в таких авариях сократилось на 67,2% и 18,9% соответственно.

За указанный период к ответственности за «пьяную» езду привлекли 6,9 тыс. водителей, за отказ от медосвидетельствования — 9,5 тыс. водителей. В отношении 873 автомобилистов возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК (повторное вождение в нетрезвом виде).

Ранее в ГИБДД России сообщали, что за девять месяцев этого года в стране произошло почти 8 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В «пьяных» ДТП с начала года погибли почти 2 тыс. человек и 10 тыс. получили ранения. Число погибших и раненых при этом сократилось на 23,5% и 26,2% соответственно.

Полина Мотызлевская