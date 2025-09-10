Нетрезвый расчет

Власти Республики Алтай хотят изменить систему денежных поощрений граждан, сообщающих полиции о пьяных водителях на дорогах. В 2024 году был принят региональный закон, позволяющий информаторам получать 5 тыс. руб. за каждое сообщение, но этой опцией в итоге никто не воспользовался. Похожая ситуация складывается и в других регионах, где действует аналогичная система поощрений. В Ямало-Ненецком автономном округе власти планируют в следующем году поднять размер премии с 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Во вторник, 9 сентября, на заседании правительства Республики Алтай обсуждалась практика выплаты вознаграждений гражданам, передающим в полицию информацию о нетрезвых водителях. Соответствующее постановление власти приняли в сентябре 2024 года. За подтвержденное сообщение о пьяном водителе гражданин получает 5 тыс. руб. Для этого нужно получить комплект документов в полиции (подтверждающих, что жалоба была принята и обработана), затем обратиться в республиканский комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, подав в том числе заявление на выплату и подписав согласие на обработку персональных данных.

Изначально власти республики предполагали, что финансовая заинтересованность граждан повысит безопасность и сократит число «пьяных» ДТП.

Для выплаты вознаграждений в региональном бюджете 2025 года было даже заложено 1,5 млн руб. Но инструмент оказался неэффективным.

Об этом рассказал, выступая на заседании правительства, глава республиканского комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрий Леонтьев. «Деньги довели. К сожалению, по состоянию на 9 сентября в адрес комитета ни одного обращения не поступило»,— констатировал он.

При этом по данным, которые привел прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков, жалобы на пьяных в полицию все же поступают (за шесть месяцев 2025 года — 62 сообщения), но граждане денег за активность не получают. Проблема, считает господин Леонтьев, связана с тем, что по процедуре направляющий жалобу информатор должен раскрыть персональные данные, а это делать хотят далеко не все граждане.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак, выступая на заседании правительства, призвал изменить процедуру, переведя ее «в какой-то автоматический вид». По данным МВД по Республике Алтай, ГИБДД почти ежедневно выявляет нетрезвых водителей. В январе—мае 2025 года в регионе было задержано 690 таких автомобилистов. «Связано это не с ростом турпотока. Пьем мы у себя дома, в селах, гоняем на мотоциклах без касок. Давим таких же пьяных односельчан, которые на дороге лежат, сваливаемся в кюветы и так далее»,— заметил Андрей Турчак. Он потребовал подготовить предложения по изменению процедуры выплаты вознаграждений на следующей неделе.

Деньги за сообщения о пьяных за рулем, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, гражданам платят власти 11 субъектов федерации, включая Амурскую, Брянскую, Нижегородскую области, ЯНАО, Пермский край и Республику Коми. Суммы варьируются от 2 тыс. до 7 тыс. руб. Список таких регионов расширяется ежегодно.

С отсутствием спроса на платное информирование столкнулись и другие субъекты федерации. В Туве размер премии, введенной летом 2024 года, составляет 2,5 тыс. руб., однако, по данным регионального правительства, ни одного заявления на выплату вознаграждения пока подано не было. Причины неизвестны. 9 сентября к жителям региона обратился министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов, отметив, что рост ДТП в субъекте составляет 37% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): как правило, все эти аварии совершаются в состоянии алкогольного опьянения или лицами, не имеющими прав.

В Республике Коми, где также действует система премий, «гиперактивности» граждан не наблюдается, сказал “Ъ” источник в региональной Госавтоинспекции.

В департаменте региональной безопасности Ямала, отвечая на запрос “Ъ”, сообщили, что в округе фиксируется «стабильная ситуация с аварийностью». «Ямальцы активно сообщают о правонарушениях в сфере безопасности движения в дежурные части и на сайт Госавтоинспекции. Зачастую отказываются от выплат, аргументируя это своей активной гражданской позицией»,— подчеркнули в ведомстве. В департаменте говорят, что по инициативе УМВД России по ЯНАО в 2026 году размер выплаты в регионе будет увеличен с 4 тыс. до 5 тыс. руб. с целью «стимулирования активности граждан в помощи правоохранительным органам».

