Защитой липецких дорог от диверсий займется ростовская компания за 113 млн

Победителем обоих аукционов на защиту объектов транспортной инфраструктуры на дорогах в Липецкой области от «незаконного вмешательства» стало ростовское ООО «Подразделение транспортной безопасности-М» («ПТБ-М»). С компанией заключены контракты на общую сумму 112,9 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

В первом аукционе ООО «ПТБ-М» снизило начальную цену контракта с 54,1 млн до 53,6 млн руб. Второй участник, имя которого не раскрывается, предложил выполнить работы за 53,9 млн. Подряд касается дорог Добровского округа, Грязинского и Усманского районов.

Во втором аукционе ростовская компания победила с предложением в 59,3 млн руб. против начальных 59,9 млн. Второй претендент, имя которого скрыто, оценил свои услуги в 59,6 млн. В рамках этого контракта нужно выполнить работы на дорогах Лебедянского, Краснинского, Елецкого, Задонского, Хлевенского, Тербунского районов и Воловского округа.

По данным Rusprofile, ООО «Подразделение транспортной безопасности-М» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в августе 2017 года для обеспечения деятельности систем безопасности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 80% компании принадлежит ее гендиректору Екатерине Валитовой, еще 20% — Елене Лелюк. 2024 год общество отработало с выручкой 171 млн руб. и чистой прибылью 31 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 224 млн и 4,6 млн соответственно. С 2018 года компания выиграла 16 госконтрактов на 323 млн руб. в сумме.

Согласно аукционной документации, работы необходимо выполнять с 31 октября 2025 года до 30 апреля 2026-го. В этот период подрядчику предстоит докладывать в компетентные органы обо всех нештатных и чрезвычайных ситуациях, организовывать наблюдение, патрулирование, досмотр автотранспорта, собеседование с водителями, реагирование на подготовку диверсий и появление беспилотников, тушение пожаров, оказывать первую помощь пострадавшим, взаимодействовать с ФСБ, МВД, МЧС, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, а также организовывать пропускной режим там, где это потребуется.

Алина Морозова