В 2025 в Татарстане на строительство социальных объектов направят 28 млрд рублей
В Татарстане в 2025 году на программы по строительству, реконструкции и капремонту социальных объектов планируют направить 28 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.
В 2025 в Татарстане на строительство социальных объектов направят 28 млрд рублей
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Республиканские программы затрагивают образование, культуру, здравоохранение, физкультуру, социальную политику, национальную экономику и ЖКХ.
К наиболее масштабным направлениям строительных работ относятся:
- капремонт школ и пищеблоков;
- обеспечение населения питьевой водой;
- капремонт и строительство детских лагерей;
- модернизация коммунальной инфраструктуры;
- капремонт стационаров.
Всего в 2025 в Татарстане планируют освоить 959 млрд руб. на строительство.