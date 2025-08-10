В 2025 в Татарстане на строительство социальных объектов направят 28 млрд рублей

В Татарстане в 2025 году на программы по строительству, реконструкции и капремонту социальных объектов планируют направить 28 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Республиканские программы затрагивают образование, культуру, здравоохранение, физкультуру, социальную политику, национальную экономику и ЖКХ.

К наиболее масштабным направлениям строительных работ относятся:

капремонт школ и пищеблоков;

обеспечение населения питьевой водой;

капремонт и строительство детских лагерей;

модернизация коммунальной инфраструктуры;

капремонт стационаров.

Всего в 2025 в Татарстане планируют освоить 959 млрд руб. на строительство.

