В 2025 в Татарстане на строительство социальных объектов направят 28 млрд рублей

В Татарстане в 2025 году на программы по строительству, реконструкции и капремонту социальных объектов планируют направить 28 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Республиканские программы затрагивают образование, культуру, здравоохранение, физкультуру, социальную политику, национальную экономику и ЖКХ.

К наиболее масштабным направлениям строительных работ относятся:

  • капремонт школ и пищеблоков;
  • обеспечение населения питьевой водой;
  • капремонт и строительство детских лагерей;
  • модернизация коммунальной инфраструктуры;
  • капремонт стационаров.

Всего в 2025 в Татарстане планируют освоить 959 млрд руб. на строительство.

Диана Соловьёва