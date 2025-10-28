«Ведомости»: правительство одобрило усиление контроля за иностранными инвестициями

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Законопроект подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) для ужесточения контроля над иностранными инвестициями в критически важные активы России.

Регулирование хотят расширить на случаи покупки иностранными инвесторами активов хозяйственных обществ, пользующихся отдельными видами участков недр, не относящихся к федеральным. Речь идет об участках недр с извлекаемыми запасами нефти от 50 млн до 70 млн т, газа — от 30 млрд до 50 млрд куб. м, руды с запасами золота от 30 до 50 т, с меди — от 300 тыс. до 500 тыс. т.

В числе других нововведений:

отнести к стратегическим виды деятельности по производству рыбы и прочей продукции рыболовства;

обязать согласовывать сделки иностранных инвесторов, которые приобретают имущество, относящееся «к основным производственным средствам, используемым для осуществления стратегических видов деятельности» и находящееся в государственной или муниципальной собственности;

обязать иностранных инвесторов уведомлять уполномоченный орган о владении не менее 5% акций стратегического общества и раскрывать сведения о выгодоприобретателях и бенефициарах;

дать ФАС возможность приостанавливать рассмотрение сделок, пока не получено разрешение правкомиссии.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) критиковал изначальную версию законопроекта. В апреле ФАС доработала проект после критики РСПП.