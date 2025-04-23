ФАС изменила законопроект об иностранных инвестициях после критики РСПП

Федеральная антимонопольная служба опубликовала доработанную версию законопроекта «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества». Служба разместила документ на портале нормативных правовых актов. В нем учтены замечания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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РСПП ранее критиковал законопроект за избыточные риски для инвесторов и сказал, что не может поддержать его. Члены союза назвали недопустимо широким определение хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение. По мнению участников бизнеса, под него подпадают и компании, не ведущие стратегическую деятельность.

ФАС рассмотрела обращение РСПП и внесла следующие поправки:

уточнено понятие «имущество»;

исключены сделки доверительного характера;

снята обязанность по согласованию прежних сделок;

добавлен 51-й вид стратегической деятельности — «производственная деятельность, непосредственно технологически связанная с осуществлением» одного или нескольких из 50 имеющихся видов;

рыболовство будет считаться стратегической деятельностью, только если балансовая стоимость активов компании превышает 800 млн руб., а деятельность, связанная с транспортировкой, обработкой, а также хранением водных биоресурсов, составляет более 50% выручки;

исключена необходимость оценивать косвенную долю;

срок подачи уведомления иностранными инвесторами, владеющими более чем 5% акций стратегического общества, сокращен с года до шести месяцев.

Законопроект планируется внести в Госдуму в ноябре, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС. Основная цель законопроекта — повышение уровня правовой определенности для иностранных инвесторов и органов власти в применении действующего регулирования.

Екатерина Отрашкевич