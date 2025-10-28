Фотоальбом императрицы Александры Федоровны продали на аукционе за 13 млн рублей

На аукционе в Санкт-Петербурге продали за 13 млн руб. личный фотоальбом последней российской императрицы Александры Федоровны, следует из данных на сайте аукционного дома «Литфонд».

Фотоальбом Александры Федоровны выставили на аукцион в середине октября. В нем — 26 снимков царской семьи, сделанных самой императрицей. Альбом выполнен в цельнотканевом переплете сиреневого цвета, на его обложке располагается металлическая накладка в виде герба Российской империи, инкрустированная ювелирными камнями. Их количество соответствует числу детей в царской семье.

Как накануне отметили в «Литфонде», это единственный фотоальбом царской семьи, который не попал в фонды Российского государственного архива. Императрица купила альбом на благотворительном базаре в 1913 году, а до 1917 года он находился в Александровском дворце. Александра Федоровна брала этот фотоальбом в ссылку в Тобольск, после чего он был подарен зубному врачу Сергею Кострицкому. В Россию альбом вернулся лишь в 2003 году.