Киберспортсмены учатся в игровой форме
Чем вызван спрос на услуги репетиторов по Dota 2
Зарплата репетитора по онлайн-игре Dota 2 может превышать 120 тыс. руб. в месяц, об этом изданию «Газета.ру» рассказал один из преподавателей. На площадках для продвижения услуг — десятки частных объявлений, авторы которых готовы «повысить скилл учеников». В среднем цена часового занятия начинается от 500 руб. Но, как выяснил “Ъ FM”, реальные цифры намного выше. Почему люди платят за такую услугу? Тему продолжит Александр Мезенцев.
Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ
«Апнем твoй скилл и место в мировом рейтинге, разберем менталку, чтобы перестал выгорать и начал выигрывать»,— так начинаются объявления частных преподавателей по Dota. В учебном плане — аналитика записанных матчей, разработка тактики уровня топ-игроков и подбор подходящего студенту игрового персонажа. Последнее особенно актуально для создания индивидуального стиля игры, ведь у каждого героя — свои способности и ограничения, разобраться в которых иногда бывает непросто. Dota 2 — не столько игра, сколько киберспортивная дисциплина, пояснил главный редактор интернет-издания Taverna Роман Галеев: «Действительно, многие хотят попасть в киберспорт, это кажется очень привлекательным направлением: люди получают зарплаты, выигрывают турниры, ездят по миру. Если ты много играешь, достигаешь хороших показателей, то в любом случае тебя заметят, потому что это открытая информация. У команд есть свои скауты, менеджеры, тренеры, они все это отслеживают.
Сейчас появилась практика подписывать молодых перспективных игроков заранее. В этом году на чемпионате мира, который называется The International, разыгрывалось $2,8 млн. Победитель забрал $1,2 млн.
При этом не весь заработок киберспортсмена составляют непосредственно призовые на этом турнире. Они получают зарплаты, понятно, что суммы там не сравнятся с выплатами футболистам, например. Но уровень в $20-30 тыс. в месяц у хороших игроков вполне себе можно представить».
Первый киберспортивный турнир по игре прошел в 2011 году. Призовой фонд тогда составил примерно $1,5 млн. По данным Steam Charts, количество активных игроков Dota 2 в сутки может достигать 740 тыс. человек. Геймер Максим входит в топ-300 мирового рейтинга. Он рассказал “Ъ FM”, как монетизирует свое увлечение еще с юности и преподает: «Многие ребята зависли в одной точке. В основном обращаются те, кто хочет разобрать свои ошибки, понять, что они делают не так. Если человек только учится играть, его будет сложнее научить. Ценник в этом случае будет немножко выше. Стоимость занятия варьируется примерно от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. В среднем это приносит доход в 40-50 тыс. руб. в месяц. Были времена, когда я профессионально этим занимался. Потом за счет того, что жена забеременела, времени уже не столько осталось».
Dota 2 — это «шахматы со скоростью реакции. Научиться играть в нее нужно головой». Такими словами репетитор Григорий привлекает клиентов, готовых платить ему авансом: «Ко мне обращался парень: ему было неважно, сколько это стоит, главное — научиться. В итоге он ровно 50 тыс. руб. закинул. Я это не делаю каким-то основным видом заработка, это, скорее, хобби. Обычно оно приносит где-то в районе 100-150 тыс. руб., но бывает и 70 тыс. руб. Чаще всего обсуждаем какие-то базовые моменты, чтобы игрок банально мог стоять спокойно на линии, аналитику и в целом понимание ситуации».
Как пишет Forbes, в 2027-м мир сможет увидеть первую киберспортивную Олимпиаду. Международный олимпийский комитет в этом году отметил, что профессионально компьютерными играми занимаются более 500 млн человек.
