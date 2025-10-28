Киберспортсмены учатся в игровой форме

Зарплата репетитора по онлайн-игре Dota 2 может превышать 120 тыс. руб. в месяц, об этом изданию «Газета.ру» рассказал один из преподавателей. На площадках для продвижения услуг — десятки частных объявлений, авторы которых готовы «повысить скилл учеников». В среднем цена часового занятия начинается от 500 руб. Но, как выяснил “Ъ FM”, реальные цифры намного выше. Почему люди платят за такую услугу? Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

«Апнем твoй скилл и место в мировом рейтинге, разберем менталку, чтобы перестал выгорать и начал выигрывать»,— так начинаются объявления частных преподавателей по Dota. В учебном плане — аналитика записанных матчей, разработка тактики уровня топ-игроков и подбор подходящего студенту игрового персонажа. Последнее особенно актуально для создания индивидуального стиля игры, ведь у каждого героя — свои способности и ограничения, разобраться в которых иногда бывает непросто. Dota 2 — не столько игра, сколько киберспортивная дисциплина, пояснил главный редактор интернет-издания Taverna Роман Галеев: «Действительно, многие хотят попасть в киберспорт, это кажется очень привлекательным направлением: люди получают зарплаты, выигрывают турниры, ездят по миру. Если ты много играешь, достигаешь хороших показателей, то в любом случае тебя заметят, потому что это открытая информация. У команд есть свои скауты, менеджеры, тренеры, они все это отслеживают.

Сейчас появилась практика подписывать молодых перспективных игроков заранее. В этом году на чемпионате мира, который называется The International, разыгрывалось $2,8 млн. Победитель забрал $1,2 млн.

При этом не весь заработок киберспортсмена составляют непосредственно призовые на этом турнире. Они получают зарплаты, понятно, что суммы там не сравнятся с выплатами футболистам, например. Но уровень в $20-30 тыс. в месяц у хороших игроков вполне себе можно представить».

Первый киберспортивный турнир по игре прошел в 2011 году. Призовой фонд тогда составил примерно $1,5 млн. По данным Steam Charts, количество активных игроков Dota 2 в сутки может достигать 740 тыс. человек. Геймер Максим входит в топ-300 мирового рейтинга. Он рассказал “Ъ FM”, как монетизирует свое увлечение еще с юности и преподает: «Многие ребята зависли в одной точке. В основном обращаются те, кто хочет разобрать свои ошибки, понять, что они делают не так. Если человек только учится играть, его будет сложнее научить. Ценник в этом случае будет немножко выше. Стоимость занятия варьируется примерно от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб. В среднем это приносит доход в 40-50 тыс. руб. в месяц. Были времена, когда я профессионально этим занимался. Потом за счет того, что жена забеременела, времени уже не столько осталось».

Dota 2 — это «шахматы со скоростью реакции. Научиться играть в нее нужно головой». Такими словами репетитор Григорий привлекает клиентов, готовых платить ему авансом: «Ко мне обращался парень: ему было неважно, сколько это стоит, главное — научиться. В итоге он ровно 50 тыс. руб. закинул. Я это не делаю каким-то основным видом заработка, это, скорее, хобби. Обычно оно приносит где-то в районе 100-150 тыс. руб., но бывает и 70 тыс. руб. Чаще всего обсуждаем какие-то базовые моменты, чтобы игрок банально мог стоять спокойно на линии, аналитику и в целом понимание ситуации».

Как пишет Forbes, в 2027-м мир сможет увидеть первую киберспортивную Олимпиаду. Международный олимпийский комитет в этом году отметил, что профессионально компьютерными играми занимаются более 500 млн человек.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анхель Леонардо Боррего Карбонель