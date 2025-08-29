Региональную надбавку одной категории нижегородских силовиков увеличат втрое

Максимальный размер доплаты из бюджета Нижегородской области к зарплате сотрудников одной категории росгвардейцев увеличили втрое, до 30 тыс. руб. Соответствующий указ губернатора опубликован 29 августа 2025 года.

Речь идет о сотрудниках второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району — филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области». Указ вступит в силу 1 сентября.

Для остальных категорий сотрудников, на которых распространяются доплаты, они по-прежнему составят до 10 тыс. руб. Размер ежемесячной выплаты определяется пропорционально времени выполнения сотрудником служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», власти региона ввели доплаты ряду категорий сотрудников МВД и Росгвардии с 2023 года. В бюджет 2025 года на эти цели заложили 538 млн руб.

Галина Шамберина