Жительница ХМАО потеряла 3,2 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 53-летняя местная жительница из-за мошенников потеряла более 3,2 млн руб., пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в полиции Югры.

В 2023 году одна из знакомых рассказала потерпевшей о выгодном вложении денег в инвестиции через криптокошелек. Несмотря на негативные отзывы в интернете, она все же зарегистрировала кошелек на сайте, затем с ней связался менеджер, который объяснил, как получить от вложений пассивный доход до 200%. В течение полутора лет потерпевшая регулярно переводила деньги, покупая криптовалюту — в ее личном кабинете еженедельно отображались выплаты по процентам, что создавало иллюзию прибыли. Однако затем мошенники сообщили о приостановке выплат из-за «технических работ» и перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция проводит оперативные мероприятия для установления и задержания виновных.

Ранее следователи в Югре завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярска, организовавшего узел связи для телефонных аферистов. По предварительным данным, он обеспечивал работу устройств, позволяя онлайн-мошенникам звонить гражданам и похищать деньги, а также оформлял банковские карты и получал микрозаймы на других людей.

Ирина Пичурина